『本日23時まで値下げ【美品】Callaway ROGUE ST MAX【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 12時 22分に出品され03月30日 12時 22分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。Callaway ROGUE ST MAX ドライバーです。



ロフト10.5°

フレックス SR

純正シャフト

ヘッドカバーなし

レンチ なし



使用頻度が少なく、ヘッドカバーをつけて使用していたので、キズの少ない美品だと思います。グリップの交換も必要ないと思います。状態は写真にてご確認の上でご購入ください。



なお他サイトにも出品しておりますので、売り切れの際はご容赦のほどお願いいたします。



ご検討の程宜しくお願いします。



硬さ···SR(M-40/S-2) 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キャロウェイゴルフ