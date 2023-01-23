『LOUISVUITTON/ルイ・ヴィトン パピヨン26 筒型バッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 29分に出品され03月17日 04時 29分に終了予定です。即決価格は36,340円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 全体的に綺麗ですが、

チャックの部分が剥がれております。(4枚目)

ご確認よろしくお願いいたします。

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ルイヴィトン パピヨン



縦15㎝ 横30㎝



筒型シルエットが可愛らしく、フォーマル、カジュアルにも幅広くお使い頂けます。



1度人の手に渡っております。目立つ傷などはありませんが、小さな汚れ傷等気になる方、神経な方の入札はご遠慮下さい。





自宅保管、素人検品をご理解頂ける方の入札をお待ちしております。



すり替え防止の為、返品交換は致しかねます。

クローゼットで長期間保管しておりましたので、色褪などご了承下さい。









＃ルイヴィトン＃パピヨン＃モノグラム

カラー···ブラウン

ギャランティカード（証明書）はありません。



ルイヴィトン/型名···パピヨン



ルイヴィトン/柄···モノグラム・エクリプス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUISVUITTON/ルイ・ヴィトン パピヨン26

筒型バッグ