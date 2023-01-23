『未使用 鈴乃屋誂製 作家物 手描き友禅枝花模様訪問着/裄67 ベージュ 86【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 45分に出品され03月10日 04時 45分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柔らかい色合いの手描き友禅訪問着です♪



貴重な裄長サイズです♪



色味は、ベージュ

→写真8が近いと思います。



＊畳んでの発送となります。



☆状態

鈴乃屋誂製、スーパー鈴ガード済み

全体的にしつけ糸残っています。



とても綺麗な状態です。



多少の保管シワはありますm(_ _)m



リサイクルにしてはかなりの美品かと思います。



☆サイズ(cm)

平置き採寸ですので多少の誤差はあるかと思います。

＊裄は斜めに計測しています



・身丈 158(肩より/背縫い部分)

・裄丈 67(3.5cm程入っています)

・袖丈 49

・前巾 24.5

・後巾 30.5



適応サイズ:身丈＝身長±5cm



☆素材: 正絹



リサイクル品につき、わずかな保管臭等ある場合もあるかと思います。神経質な方は購入お控えくださいm(_ _)m





着物関係いろいろ出品してますのでよろしくお願いします。

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#宝船SDG着物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 未使用 鈴乃屋誂製 作家物 手描き友禅枝花模様訪問着/裄67

ベージュ 86