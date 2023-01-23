『未使用 鈴乃屋誂製 作家物 手描き友禅枝花模様訪問着/裄67 ベージュ 86【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 45分に出品され03月10日 04時 45分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
T0805★ 着物淡雪 ★ アンティーク着物 ★ 正絹 袷 小紋 黒蝶 レトロ
¥ 7644
名古屋帯 塩瀬 型染 華柄模様 染分け 紺青色 O-3538
¥ 12870
未着用 小紋 大島紬 華紋 唐草 抽象模様 着物 112a d
¥ 9438
牛首紬 作家物 付下げ 裄66 叩き染めに金彩 正絹 広衿 着物 AK-3479
¥ 10686
M2903【着物と帯 京月花】■お仕立て上がり鴛鴦に風景画西陣織正絹袋帯/六通■
¥ 9984
【着物と帯 時流】F378◆正絹 袋帯◆川島織物謹製 雪輪文様
¥ 18964
ふりふ 浴衣 「椿うさぎ」限定セット ※ 新品
¥ 20976
⚫︎mk-1120 振袖 襦袢 セット 金駒 身丈165 裄66.5 ★11-22
¥ 12545
Club藤★名古屋帯 川島織物 新品 九寸名古屋帯 お茶席着物 (3342)
¥ 21500
豪華振袖 袋帯 刺繍入り帯揚げ 帯締め セット
¥ 10830
正絹 創作 江戸小紋 着物 反物 着尺 小紋
¥ 7800
☆豪華色留袖 三つ紋 金彩 駒刺繍 正絹 和装 身丈163.5cm 着物
¥ 9360
着物 長襦袢 肌襦袢
¥ 9750
極上の逸品です♪アンティーク☆希少☆唐獅子牡丹☆ビーズバッグ☆和装小物
¥ 9516
帯167 ●たつむら 龍村美術織物謹製 高級 正絹 名古屋仕立て 名古屋帯
¥ 12750
専用帯351 ●山岡古都 高級 正絹 落款 全通 名古屋仕立て 名古屋帯
¥ 9360
置賜紬単衣着物
¥ 11570
専用未使用品 名古屋帯 塩瀬 薄いアイスグレー 孔雀 銀彩加工 長さ3m55cm
¥ 7488
落札価格7566円
893 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！