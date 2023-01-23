『大きいサイズ ルイスレザー サイズ44 スーパースポーツマン カウレザー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 17時 53分に出品され04月14日 17時 53分に終了予定です。即決価格は61,200円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 メルカリで購入しましたが、別のモデルを購入し、出番が少なくなりましたので出品します。



以下、前出品者の方の引用です。

ルイスレザースーパースポーツマンカウレザー

サイズ表記44

素材···本革

肩幅49㎝／身幅54㎝／身丈67㎝/袖丈63㎝

素人が計測してますので目安でお願いします。



前出品者の方が喫煙者だったようで、タバコ臭が強かったため、専門業者にクリーニングをしていただきました。無臭にはなりませんでしたので、神経質な方はご遠慮ください。

キャンセル、返品はすり替え防止のためお断りします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイスレザー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 大きいサイズ ルイスレザー

サイズ44

スーパースポーツマン カウレザー