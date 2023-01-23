『MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X OC【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 23時 51分に出品され03月06日 23時 51分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

8ヶ月ほど使用しました。世代交代のため出品します。



ノークレームノーリターンでよろしくお願いします



【高性能グラフィックス】

MSIのGeForce RTX 3050は、NVIDIAのAmpereアーキテクチャを採用しており、ゲームやクリエイティブ作業において優れたパフォーマンスを提供します。



【冷却性能】

Ventus 2Xシリーズは、デュアルファン設計により、効率的な冷却を実現し、長時間の使用でも安定した動作を保証します。



【最新技術】

レイトレーシングやDLSSに対応しており、リアルなグラフィックスと高フレームレートを両立させることができます。



- ブランド: MSI

- モデル名: GeForce RTX 3050

- シリーズ: Ventus 2X

- OCエディション: OC Edition

- ロゴ: MSIロゴ

- 接続端子: PCI Express

- 特長: NVIDIA Ampereアーキテクチャ, レイトレーシング, DLSS 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>グラフィックボード・グラボ・ビデオカード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし