『MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X OC【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 23時 51分に出品され03月06日 23時 51分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>グラフィックボード・グラボ・ビデオカード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
Nvidia GeForce GTX1080 DUAL グラフィックボード
¥ 10608
ASUS GeForce RTX 3070 OC Edition 8GB
¥ 14674
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6400 グラボ 中古品
¥ 10725
RTX2060
¥ 13000
RTX2070super
¥ 12675
MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8GD6X OC
¥ 14235
MSI AERO ITX GeForce GTX 1660 Ti
¥ 10764
PowerColor Radeon RX 6700 XT ジャンク
¥ 9750
GIGABYTE GTX 1080 G1 GAMING OCエディション
¥ 10140
※あおい様専用【未開封品】MSI グラフィックスボード VD8560
¥ 47853
MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS OC 6GB
¥ 11050
[新品未使用]NVIDIA グラフィックボード T400 2Gb
¥ 7800
動作確認済み GTX 1650 OC 4GB GDDR6
¥ 8580
SAPPHIRE Nitro+ Radeon RX580 8G
¥ 9360
ZOTAC GeForce GTX 1070
¥ 8580
Nvidia Quadro P2200 動作確認済み
¥ 13900
NVIDIA GeForce RTX 3060 グラフィックボード
¥ 15410
ZOTAC GeForce RTX 2060 Super 8GB
¥ 12935
落札価格11000円
199 入札履歴
終了
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