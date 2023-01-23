『Albemuth Happy Merry Xmath【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 12分に出品され04月01日 10時 12分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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CDは1度再生しております。



【Albemuth】Cover live Album「Happy Merry Xmath」



2023年12月24日にバーチャルシンガー存流・明透のユニット“Albemuth”がYouTube Liveにて行なったストリーミングカバーライブ「Happy Merry Xmath」の音源CD。

MCパートも含めた全14曲を収録。CD2枚組のアルバムとなります。



【収録曲】

14曲（CD2枚組）



神椿

KAMITSUBAKI

深脊界

SINSEKAI

Albemuth

明透

存流

花譜

理芽

春猿火

ヰ世界情緒

幸祜 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>邦楽 商品の状態: 未使用に近い

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