『【極希少】60s vintage BRILL BROS INC G-1【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 01時 14分に出品され03月20日 01時 14分に終了予定です。即決価格は62,450円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 60年代 ヴィンテージ ビンテージ



BRILL BROS INC.



G-1 G1 USN 米軍 海軍



レザージャケット ボマージャケット



フライトジャケット



ワッペン 多数



サイズ 40



肩幅...47cm

身幅...54cm

袖丈...61cm

着丈...66cm



カラー...ブラウン



画像の通りリブにダメージございますが、ほとんど着てなく革の状態は良いです。



トップガン マーベリック トムクルーズ 好きな方にオススメです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

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