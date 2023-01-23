『Apple正規品AirPods PRO第2世代 左耳のみ A2699【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 05時 13分に出品され03月13日 05時 13分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 状態:正常・不具合なし⭕️

⭐️⭐️⭐️コメント無し即購入OK

■返品返金対応について

ノイズや充電の減りが早いなどの初期不良があった場合、返品・返金対応いたしますので、受取評価前にご連絡ください。



Apple AirPods Pro 第二世代 左耳のみ

モデル: MQD83J/A 2022年モデル Lightning



ケース、箱はありません。



動作確認済

問題なく使えます。



発送前にきれいに清掃を行います。



稼働時間：５時間以上



#AirPodsPro #エアーポッズプロ

#AirPods #第一世代 #第二世代

#AirPods #AirPods #エアポッズ

#エアポッツ #Apple #アップル

#イヤホン #正規品 #純正品 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル