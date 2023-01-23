『ノースフェイスScoop Jacket スクープジャケット Sサイズ カーキ【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 12時 51分に出品され03月16日 12時 51分に終了予定です。即決価格は12,532円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきまして、ありがとうございます。



3、4回着用しましたが、着る機会がなくなりましたので、お譲り致します。



●商品説明

THE NORTH FACE ノースフェイス

Scoop Jacket スクープジャケット

メーカー型番: NP62233

メンズ: Sサイズ



●サイズ(平置き)

着丈/71、身幅/58、肩幅/47、袖丈/62



素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。



●カラー

グレッシュグリーン



●状態

致命的な汚れやダメージもなく、非常に綺麗な状態です。



●注意事項

検品は丁寧に行っておりますが、僅かの見落としがある場合もございます。

写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦ください。

素人発送となりますので、保管時、発送時のシワ等ご容赦ください。（圧縮して発送することがあります。）



THE NORTH FACE/モデル···スクープジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイスScoop

Jacket

スクープジャケット Sサイズ カーキ