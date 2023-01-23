『ノースフェイス ナイロンパーカーフード取外可能 FLIGHTSERIESメンズL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 05分に出品され03月09日 08時 05分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】



□商品名：





ノースフェイス ナイロンパーカー フード取外可能 FLIGHTSERIES ダークブルー メンズL



□カラー：



ダークブルー



□サイズ：



"着丈69

身幅56

肩幅47

袖丈61"





※素人採寸のため、誤差はご了承願います。



状態：古着ですが目立った汚れはなく、まだまだ使用可能です。



★当方はたばこは吸っておらず、ペットもいないです。

中古品にはなりますので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。





プロフィール特典ありますので

ぜひプロフィールをご覧いただき、

コメントしてください(˃̵ᴗ˂̵)！



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K68 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス ナイロンパーカーフード取外可能 FLIGHTSERIESメンズL