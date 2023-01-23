『レディース用 新品限定★最高級★羊毛ロングコート 毛皮、ファー【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 21時 54分に出品され04月28日 21時 54分に終了予定です。即決価格は11,960円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年のブレイク予感の一品

光沢感をが魅力です。



・表素材は羊毛素材を使用、暖かくて防風。

裏地にはウォッシュレザー が使用されています。

・とても柔らかな高級羊毛を使用で暖かでお洒落なデザインで、落ち着いた光沢感か、快適な着やすさで様々なシーンで大活躍する

アイテムになります !

美しい毛並み、立体的で華やかな雰囲気、

セレブの余裕で着こなしたい。。。♪

ちょっとしたお出かけでも街で羨望の視線を集める素敵なお品です♪



■サイズ：L着丈90cm、胸周り108cm、肩幅43cm、袖丈59cm



■素材：表地→羊毛、裏地→ウォッシュレザー



留め具 ・スナップボタン×4



両サイドにポケット付

備考・ウエスト調整紐内蔵でウエストを調節できるので細身さんも安心です。

主に新品♪未使用品を出品し、発送前に必ず検品を行っております。

最後までお読み頂きありがとうございました！

お取り引きを楽しみにお待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ レディース用

新品限定★最高級★羊毛ロングコート

毛皮、ファー