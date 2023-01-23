『新品‼️JULIUS ユリウス 定価8万 DUKKHA; ニットロングカーディガン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 09時 48分に出品され05月01日 09時 48分に終了予定です。即決価格は14,300円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価80300円、縦長のフォルムが美しいオーバーシルエットのロング丈ニットカーディガンです。

伸びがあるソフトな肌触りのコンポジットニット素材、これからの時期に快適にご着用いただけます。



両サイドにポケットが配備され、フロントはブランドオリジナルのクロスモチーフの2つボタンで開閉可能。



素材特有の風合い豊かな質感を存分に堪能できる、モード感溢れる仕立てです。



状態は新品購入後、試着のみ未使用値札付きです。

実寸 : およそ肩幅56cm身幅84cm着丈132cm袖丈59cm程(変形デザインのため目安として)



- 色: チャコール

- 素材: コットンループヤーン

- サイズ: 3

- ブランド: JULIUS

- コレクション: DUKKHA; 2020-2021秋冬



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ユリウス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品‼️JULIUS

ユリウス

定価8万

DUKKHA;

ニットロングカーディガン