『❇️THEORYセオリー正規24秋新混ウールワンピースAdmiral Crepe【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 02時 00分に出品され04月22日 02時 00分に終了予定です。即決価格は16,367円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●ご購入前、必ず【在庫確認】をご協力よろしくお願いします。【専用ページ】からご購入頂きます。



●色: ブラック、クリームホワイト



■サイズ：上半身ニット生地、伸縮性ある



2: バスト88 ウエスト68着丈120



4: バスト 92 ウエスト72着丈121



6: バスト 96 ウエスト76着丈122



8: バスト 100ウエスト80着丈123



■モデル写真はイメージ参考です。身長、体重などの個人差があるため、ご自身のヌード寸法をご確認した上、掲載されている商品サイズをご参考頂ければと思います。又、素人採寸なので、若干数センチの誤差が生じる場合がございますが、何卒ご容赦下さいませ。



★ #Mojito’s_ワンピース



■光の具合により、また購入様のパソコンの環境により、実際の商品と多少異なって見える場合がありますが、あらかじめご了承下さい。



■購入後、迅速にお取引させて頂きます。よろしくお願いします。



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季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: セオリー

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Crepe