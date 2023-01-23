『ティファニー ローズゴールド 30ml【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 08時 16分に出品され03月20日 08時 16分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 美品 箱付き



ティファニー ローズゴールド

オードパルファム 30ml





2024年9月 日本橋高島屋にて購入しました



試し出し程度です



残量は画像にてご確認ください





送料の関係で

箱付きご希望の場合は

箱を折り畳んで

宅急便コンパクトで梱包します。



本品はプチプチに包んで頑丈に包装しますのでご安心ください。



ご質問等お気軽にどうぞ。



しばらくお値下げは考えておりません。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ティファニー