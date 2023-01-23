『PALACE OAKLEY T-SHIRT BLACK Lサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 58分に出品され03月20日 17時 58分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未開封です。



【デザイン】

このTシャツは、PalaceとOakleyのコラボレーションによるユニークなデザインが特徴です。背面には印象的なグラフィックが施されており、ストリートファッションにぴったりのアイテムです。



【素材】

高品質な素材を使用しており、着心地が良く、耐久性にも優れています。日常使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



【スタイル】

シンプルながらも存在感のあるデザインで、どんなスタイルにも合わせやすいです。カジュアルなコーディネートに最適です。



- ブランド: Palace

- モデル名: Oakley T-Shirt

- 色: ブラック

- カテゴリ: メンズ Tシャツ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: オークリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ PALACE

OAKLEY

T-SHIRT

BLACK



Lサイズ