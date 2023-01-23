『フレッドペリー ポロスウェット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 22時 02分に出品され03月23日 22時 02分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BEAMS MEN FRED PERRY 別注 Long Sleeve Twin Tipped Shirt トップス



カラー グレー

サイズはMサイズです。

写真の最後にサイズ表があります。

着用回数は4~5回程度です。



インラインにはない別注限定の完売品。

ゆとりシルエットのスウェット型のポロシャツで

す。



目立った傷や汚れはないと思いますが、素人保管の為、商品の状態を過度に気にされる場合はご購入はお控えください。

返品、交換の対応は負いかねますので、写真をご覧いただき、ご納得いただける場合のみご購入ください。



スウェット感覚で着用できる長袖ポロ厚みのあるしっかりとした鹿の子ジャージを使用した長袖ポロシャツ。表地は型崩れしにくいダブルフェイスの鹿の子素材を使用。スウェットの様な着用感が魅力です。ゆったりとしたボックスシルエットに襟元のティップラインが目を惹きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ フレッドペリー

ポロスウェット