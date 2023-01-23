『Lpuis リアルファー付きカゴバッグ ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 16時 14分に出品され04月07日 16時 14分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファー部分とショルダー紐は取り外しできます。

春夏はファーを取り外しカゴバッグとして、

秋冬はファーを付けて…とオールシーズン活躍できます！







付属品···ショルダーストラップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラピュイ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Lpuis

リアルファー付きカゴバッグ

ショルダーバッグ