『2284番 MAX MARA レザーハンドバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 16時 41分に出品され03月29日 16時 41分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ホワイト

MAX MARA ハンドバッグ



約34cm✖︎16cm✖︎12cm



商品状態は画像にてご確認下さい。

画像が全てとなります。



#MAXMARA

#マックスマーラ



付属品...付属品なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 2284番

MAX

MARA

レザーハンドバッグ