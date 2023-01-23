『WAKO ショルダーバッグ トート レザー ブラウン系 和光 ヴィンテージ 訳有【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 10時 17分に出品され04月22日 10時 17分に終了予定です。即決価格は8,564円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 縦約27㎝横約32㎝マチ約12㎝です。オールドコーチのようなデザインでかわいいです。年代物ですので全体的に強い使用感・傷・擦れ・汚れ箇所ございます。神経質な方はお控えください。訳あり扱いのヴィンテージご理解いただける方のみお願い致します。



・コメント・質問前に一度プロフィール確認お願い致します。

・プロフィール確認後、コメント・質問があれば購入前にお願い致します(仕事の都合上返事が遅くなったり返せない場合もあります)。

・商品は写真に写っているものが全てです(箱・袋・商品タグ等写っていなければありません)。

・素人による撮影ですので商品によっては多少のお色の違いがある場合がございます。

・素人による採寸ですので若干の誤差ある場合がございます。

・保管による若干の小傷等ございます。

・簡易梱包になりますのでご理解いただける方のみお願いします。

・不備があった場合は誠実に対応致しますので評価前にご連絡お願い致します。



***週末土日の発送になります。***



⚠︎発送方法(らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便)は変更することがございます。



80s 90s MADE IN KOREA 韓国製



カラー...ブラウン

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ワコウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ WAKO ショルダーバッグ トート レザー ブラウン系 和光 ヴィンテージ 訳有