『✨綺麗✨BURBERRY バーバリー カメラバッグ ショルダーバッグ ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 19時 30分に出品され04月22日 19時 30分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご閲覧頂きありがとうございます



BURBERRY バーバリー カメラバッグ ショルダーバッグ ブラックです



状態

中古品のため多少の傷や汚れはあるかと思いますが全体的に見ると綺麗なのでまだまだご使用頂けると思います



カラー ブラック



サイズ



縦14cm

横23cm

マチ6.5cm



平置き採寸です。

多少の誤差はお許しください(..)



大手買取ショップで購入したので真贋済みの確実正規品です。



即購入OK

お値下げ×



宜しくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨綺麗✨BURBERRY

バーバリー カメラバッグ ショルダーバッグ ブラック