『2023年製 縦型洗濯乾燥機 洗濯6.5k/乾燥3.5k ES-T6E2 4【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 13時 02分に出品され03月29日 13時 02分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■シャープ SHARP

縦型洗濯乾燥機 洗濯6.5kg/乾燥3.5kg ホワイト系 ES-T6E2-W

（ES-TX6H-Wと同等品）





「穴なし槽」搭載



清潔！黒カビ抑制！＆節水！

「ガンコつけおきコース」



黒ズミやガンコな汚れもスッキリ！

シングルに向けた便利なコースを搭載！



■「洗乾90コース」 洗～乾容量： （化繊混紡） 1.0kg以下

化繊混紡のワイシャツ5枚程度を洗濯から乾燥まで90分でお仕上げ！



■「毛布コース」 洗濯容量：シングル毛布3.0kg以下/ 洗～乾容量：シングル毛布1.5kg以下



■「時短コース」 洗濯容量： 6.5kg

スポーツ後のトレーニングウェアなど軽い汚れの洗濯物を標準コースより早くお洗濯！

糸くずが取り除きやすくなった糸くずフィルター搭載





幅565mm（ホース含む） 実質520㎜

奥行き590mm

高さ985mm



重量35kg





洗濯・脱水容量 [kg]6.5kg

乾燥容量 [kg]3.5kg



設置可能防水パン(奥行内寸) [mm]530mm





●2023年製





●付属品

給水ホース、排水ホース、取扱説明書。





■個室社員寮で3～4か月しか使用されなかったUSEDとなります。

この度、寮撤退で不要になったお品となります。



目立った大きな傷や汚れもなく大変綺麗な状態だと思います。

動作も確認済で良好です。





出品は画像に写っているものが全てです。

中古品をご理解の上、動作不良のみ対応させて頂きます。



◆清掃、除菌済みです。



【設置場所に入らない等、お客様の過失による返品はお受けできませんので、ご了承下さい】





●送料込みですので、値引き要求はしないで下さい!!

気に入って頂きましたら即買い下さい。



宜しくお願い致します。





●たのメル便はメルカリ登録住所に配達されますので、必ず配達先をメルカリ登録住所にしておいてください。

後から変更は出来ません。



※たのメル便は発送から到着まで４、５日以上かかりますのでご了承下さい。



※普通に通れるところなら、設置場所までドライバーが運びます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ