『LOEWE エコバッグ ベージュと黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 02時 56分に出品され04月15日 02時 56分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

LOEWEは高級ファッションブランドとして知られ、洗練されたデザインと高品質な素材を使用しています。このエコバッグは、日常使いに最適なスタイルを提供します。



【デザインと機能性】

ベージュと黒のコンビネーションが特徴的で、シンプルながらもスタイリッシュな印象を与えます。キャンバス素材は耐久性があり、軽量で持ち運びやすいです。



【付属ポーチ】

バッグにはポーチが付属しており、小物の整理に便利です。エコバッグとしてだけでなく、旅行やショッピングにも最適です。



- ブランド: LOEWE

- 色: ベージュと黒

- 素材: キャンバス

- 付属品: ポーチ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOEWE

エコバッグ

ベージュと黒