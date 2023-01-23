『⚫︎mk-1120 振袖 襦袢 セット 金駒 身丈165 裄66.5 ★11-22【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 02時 55分に出品され03月06日 02時 55分に終了予定です。即決価格は12,545円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ 振袖・襦袢2点セット ◆ 金駒刺繍◆

リユース品 11-22



※帯・小物別売り※

・帯 → #きものcoconmo1071

・帯締め→ #きものcoconmj1047

・帯揚げ→ #きものcoconma1041

・半衿・重ね衿→sold out



〈振袖〉 広衿

身丈 165

裄丈 66.5

袖丈 108.5

前幅 24

後幅 29.5

袖幅 34



〈襦袢〉袷

身丈 136

裄丈 66

袖丈 108.5

前幅 28.5

後幅 29.5

袖幅 32





【寸法・汚れ】最終画像に採寸表をのせておりますので、

詳細はご確認をお願い致します。

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。





【素材】振袖 → 絹

襦袢 → 絹





【色】 振袖 → 黄緑系×白系

襦袢 → ピンク 系



【状態】 振袖→ やや傷や汚れ有り

※ほつれ箇所有り。両袖下の方に汚れ有り。その他所々薄汚れ有り。

襦袢→傷や汚れ有り

※両脇、袖に大きな汚れ有り。その他所々小さな汚れが所々有り。



※詳細は商品画像にてご確認をお願い致します。

※リユース品ということをご理解の上ご購入をお願い致します。





【その他、注意事項】

★沖縄・北海道は別途送料+300円必要

★土日祝は休業の為発送はお休みさせていただきます。

★単品お値下げ不可

★配送方法の指定は不可とさせていただきます。

★送料は当社負担の為、出来る限り小さく折りたたみ発送させて頂く事をご了承ください。

★プロフィールをご一読の上ご購入をお願い致します。



※その他、商品に関するお問い合わせは質問にてご確認をお願い致します。



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#きものcoconmk1120 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ ⚫︎mk-1120

振袖 襦袢 セット 金駒 身丈165

裄66.5

★11-22