『ゲラルディーニ ゴールド系 ボストンバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 59分に出品され03月12日 19時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ゴールド



軽量なソフティ生地で、外側に2つのマチありポケット、内側に大きなファスナーポケットがあります



10日程使用しました



縦 24cm

横 33cm

マチ 12cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゲラルディーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ゲラルディーニ ゴールド系 ボストンバッグ