『ゲラルディーニ ゴールド系 ボストンバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 59分に出品され03月12日 19時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ゲラルディーニ
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Christian Dior ディオール トロッター チェーンショルダー ロゴ
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90s LONGCHAMP ROSEAU one shoulder bag
¥ 8424
落札価格9360円
436 入札履歴
終了
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