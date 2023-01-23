『豪華振袖 袋帯 刺繍入り帯揚げ 帯締め セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 53分に出品され03月10日 13時 53分に終了予定です。即決価格は10,830円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
☆豪華色留袖 三つ紋 金彩 駒刺繍 正絹 和装 身丈163.5cm 着物
¥ 9360
着物 長襦袢 肌襦袢
¥ 9750
極上の逸品です♪アンティーク☆希少☆唐獅子牡丹☆ビーズバッグ☆和装小物
¥ 9516
帯167 ●たつむら 龍村美術織物謹製 高級 正絹 名古屋仕立て 名古屋帯
¥ 12750
専用帯351 ●山岡古都 高級 正絹 落款 全通 名古屋仕立て 名古屋帯
¥ 9360
置賜紬単衣着物
¥ 11570
専用未使用品 名古屋帯 塩瀬 薄いアイスグレー 孔雀 銀彩加工 長さ3m55cm
¥ 7488
未着用 袋帯 花紋 鶴 鹿の子 菊 蛇籠 花菱 着物 103a d
¥ 10608
誉田屋源兵衛 芭蕉布 芭蕉角繁半幅帯 白青格子 夏帯
¥ 24200
N-885◇美品 正絹 やまと誂製 華文 着物 袋帯
¥ 8814
西陣織 植物草木染 名古屋帯 段文様間道
¥ 49980
振袖 着物 単品 合繊 和遊日 エメラルドグリーン 小紋 菊 桜 NO41150
¥ 9009
742 4点セット サーモンブラウンの訪問着と袋帯
¥ 9984
専用帯916 846 二本セット●高級 正絹 名古屋帯
¥ 10140
色打掛 唐織「平安四季の舞」k336
¥ 11500
正絹 袋帯
¥ 9750
ドット柄 正絹 紬 セットアップ 漆器ボタン付き
¥ 10920
小紋 絞り 金彩 枝垂れ桜 紗綾形地紋 ピンク 着物 114a d
¥ 10850
落札価格10830円
971 入札履歴
終了
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