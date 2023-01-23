『豪華振袖 袋帯 刺繍入り帯揚げ 帯締め セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 53分に出品され03月10日 13時 53分に終了予定です。即決価格は10,830円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 振袖 正絹 未使用に近い

身丈167cm

裄丈71cm

袖丈112cm



赤紫地に古典柄がポップな色合いで描かれて

金彩金駒キラキラ輝く豪華絢爛な振袖です

実物はもっと華やかでキラキラしています



袋帯 使用感ありますがしっかりとした

帯です



帯揚げ 刺繍入り白地 美品



帯締め ピンク/紫 新品



身丈裄丈長めなので

160cm～165cm位の方に合いますが

トルソーは155cm位です

着付け方によっては155cm位の方も

大丈夫かもしれません



目立つ汚れなどございませんが

完璧を求める方はご購入お控えください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 豪華振袖 袋帯 刺繍入り帯揚げ 帯締め セット