『Nike Air Jordan 4 SE SASHIKO【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 20時 43分に出品され04月03日 20時 43分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Air Jordan 4 SE "SASHIKO" AJ4

ナイキ エアジョーダン4 SE "刺し子"



サイズ27.0cm



スニダンで購入後、10回程度履きました。

最後に履いたのは1年くらい前だと思います。

履く機会が少なくなった為出品します。



使用感はかなりあるので、中古品としてご理解いただける方のみご購入ください。

素人保管の為神経質な方のご購入はお控えください。



配送は基本土日祝のみとなりますのでご了承ください。



メインカラー···ブルー



モデル名···AIR JORDAN



エアジョーダン/種類···4 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 26cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Jordan

4

SE

SASHIKO