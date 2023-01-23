『Hennessy XO ブランデー【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 02時 33分に出品され03月17日 02時 33分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの歴史】

ヘネシーは、1765年に設立されたフランスのブランデー製造会社で、世界中で最も人気のあるコニャックブランドの一つです。特にXOは、豊かな風味と深い香りが特徴です。



【製品の特徴】

このヘネシーXOは、厳選された原料から作られ、長期間熟成されたブランデーです。滑らかな口当たりと複雑な味わいが楽しめます。



【飲み方】

ストレートやロックで楽しむのが一般的ですが、カクテルのベースとしても優れた選択肢です。特別な場面や贈り物にも最適です。



- ブランド: ヘネシー

- 種類: ブランデー

- モデル: XO

- 色: 琥珀色





自宅保管の古酒なため、未開封ですが、液面低下など古酒であることをご理解の上ご購入お願いします。

ラベルに傷あり





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ブランデー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヘネシー