『【リファービッシュ品】WF-1000XM5★充電ケース 充電器★プラチナシルバー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 10時 22分に出品され03月18日 10時 22分に終了予定です。即決価格は10,358円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 おかげ様でSONY製品リファービッシュ品、全販路合計取引件数3000件突破致しました。ありがとうございます！





◆◆商品◆◆

SONY WF-1000XM5 充電ケースのみ



メーカー認定工場から仕入れたリファービッシュ品です（何らかの理由で返品された商品の問題点を取り除いて再整備し、機能面やバッテリーなど新品に準じる状態に仕上げたもの）

見た目もほぼ新品に近い状態です。



別のカラーのイヤホンも充電出来ますので、あえて別のカラーでおしゃれにしたりも出来ます。





◆◆発送◆◆

防水小袋で保護し、クッション封筒に入れて発送致します。

基本24時間以内に発送致しますが、用事などで遅れる場合もありますのでご了承お願いします。





◆◆返品◆◆

動作確認はしっかり行っていますが、万が一不具合がありましたら商品到着後7日以内、受け取り評価前にご連絡くださいませ。

受取評価後ですと返品がお受け出来ないのでご注意ください。

返送料はご負担お願い致します。





※他フリマもやっておりますので、予告なく削除する場合がございます。

同じ商品でも各フリマの手数料の違いにより価格差があります。



よろしくお願い致します。





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