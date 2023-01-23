『オーディオテクニカ ATH-CKS50TW2 グリーン ワイヤレスイヤホン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 12時 02分に出品され04月22日 12時 02分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーディオテクニカ ATH-CKS50TW2 GR(E) ワイヤレスイヤホン bluetooth ノイズキャンセリング 重低音 オリジナルステッカー付き マグネティックスイッチ機能 最大約65時間再生 IP55 防水防塵 マルチポイント対応 置き忘れアラート ヒアスルー 低遅延モード 急速充電 ＜グリーン＞



参考価格：￥23,980円



未開封品です



オーディオテクニカ

SOLID BASS

2024年10月11日 発売

SOLID BASS ATH-CKS50TW2 グリーン



独自機能「マグネティックスイッチ」を採用した完全ワイヤレスイヤホン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: オーディオテクニカ