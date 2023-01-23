『特撮台本 ウルトラマンメビウス 第29話/第30話 決定稿 サイン入り【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 12時 24分に出品され03月10日 12時 24分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2006年に放送されていた特撮ドラマ『ウルトラマンメビウス』の第29話、第30話の決定稿台本です。



表紙にヒビノ・ミライ役五十嵐隼士氏、アイハラ・リュウ役仁科克基氏の直筆サイン入りです。



目立った傷はなし、書き込みなしです。



よろしくお願い致します。



#ウルトラマン

#ウルトラマンメビウス 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 目立った傷や汚れなし