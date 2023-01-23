『TOSHIBA ノートパソコン dynabook T75/FG【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 51分に出品され03月16日 12時 51分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年前に10万円で購入しました。

仕事で3ヶ月ほど使用しましたが、使わなくなったので出品します。

初期化済みです。



●モデル名/カラー/型番

T75/FG（サテンゴールド）

PT75FGP-BJA2



●OS

Windows 10



●CPU

CPU···Intel Core i7



●付属品

無線LANマウス、ACアダプタ/電源ケーブル

WPSライセンスカード



メモリ···16GB



ストレージ種別···SSD 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイナブック