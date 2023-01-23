『未使用級 土屋鞄 トーンオイルヌメ レザー ビジネスバッグ ブリーフケース 金具【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 20時 29分に出品され03月20日 20時 29分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

未使用級 土屋鞄 トーンオイルヌメ シュリンクレザー オールレザー ビジネスバッグ ブリーフケース トートバッグ 金具 自立 アジール



○サイズ



タテ28cm

ヨコ36cm

マチ約14cm

ハンドル長さ57cm



平置き実寸。



着画はお断りいたします



○状態

使用感のほとんどない新品同様の状態です。



○カラー

ダークブラウン



○素材

オールレザー



○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品

その他ネット購入 不要になった私物 など



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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＊フォロー割引き実施中＊

3,000円以下 →200円引き

3,001円以上5,000円以下 →300円引き

5,001円以上10,000円以下 →500円引き

10,000円以上 →1,000円引き

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※自宅保管である事をご理解の上ご検討ください(^ ^)



u24101611 あ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ツチヤカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 未使用級

土屋鞄

トーンオイルヌメ

レザー

ビジネスバッグ

ブリーフケース

金具