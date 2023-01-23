『アークテリクス アルファジャケット Alpha Jacket BIRD AID付【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 27分に出品され03月16日 02時 27分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アルファジャケット

Alpha Jacket



アークテリクスのアルファジャケットを出品いたします。

サイズ:M

色:Black saphire/Edziza

モデル番号: X000006454



もちろんBIRD AID付です。

街着用として購入後2回しか着用しておらず、袖や首周りの皮脂汚れもほぼ綺麗な状態だと思います。

この色は少量しか入荷せず、かつ廃盤カラーになりました。

お探しの方など是非ご検討ください。



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Alpha SV Jacket

Alpha Jacket

Black saphire

Edziza 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アークテリクス

アルファジャケット

Alpha

Jacket BIRD

AID付