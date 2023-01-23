『usedスヌープドッグジーンズ☆デニムボタンシャツ☆2XL☆90s【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 52分に出品され03月18日 21時 52分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 used☆スヌープドッグジーンズ☆デニムボタンシャツです。

サイズは2XLです。

着丈84センチ脇下幅66センチ肩幅58センチ腕長65センチぐらいです。

お探しの方は是非。

used品としてご理解の上ご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: スヌープドッグ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ usedスヌープドッグジーンズ☆デニムボタンシャツ☆2XL☆90s