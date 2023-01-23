『✨SALE✨AP STUDIO購入 SCENTOF Light Fur Vニット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 13分に出品され03月26日 14時 13分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 現品アップしました。

保管期間についた畳じわが若干ありますが、

ハンガーにつるしていただければ、戻るかとおもいます。ふわふわのベージュが可愛いです。



SCENTOF Light Fur Vネックプルオーバー



商品説明: 冬のベーシックアイテム「Light fur シリーズ」から登場した新型のVネックプルオーバー。起毛したふわふわの素材感と女性らしいシルエットが魅力です。シンプルに1枚でニュアンスを演出できます。カラーは無染色のベージュです。染めをしておらず、素材そのもののナチュラルな色合いを楽しめるベージュ。



コーディネートのアイテム次第で、トラッドなスタイルにもエフォートレスでモダンなスタイルにも。

ボトムの色合わせも選ばず、どんな時にも活躍してくれる事間違いなし。



商品状態: 試着程度・自宅保管



購入金額: ¥33,000



サイズ: FREE



注意事項: お手入れはドライクリーニングでお願いします。商品の色味はスタジオ撮影の画像をご参照ください。



その他: 送料は込みです。コンパクトに畳んで発送いたします。



#APSTUDIO #SCENTOF #LightFur #Vネックプルオーバー #冬ファッション #ニット #レディースファッション #ベーシックアイテム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

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