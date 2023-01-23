『Clarks コレクション エクストリームコンフォート 黒 革靴【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 23時 51分に出品され03月06日 23時 51分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Clarksは、快適さとスタイルを兼ね備えた靴で知られるブランドです。特にこのモデルは、日常使いに最適なデザインです。



【エクストリームコンフォート】

この靴は、エクストリームコンフォート技術を採用しており、長時間の着用でも快適さを保ちます。足に優しいインソールが特徴です。



【スタイリッシュなデザイン】

黒のレザー素材は、どんな服装にも合わせやすく、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く活躍します。



- ブランド: Clarks

- 色: 黒

- モデル名: コレクション

- 特長: エクストリームコンフォート

- 素材: レザー



ご覧いただきありがとうございます。



ブラッククレープソール

回数履いていないのでソールの減りが殆ど見られない美品です。



□未使用

☑︎数回使用(5回以下程度)

□複数回使用(10回以下程度)

□週1〜2使用 □隔週で使用 □ヘビロテ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: クラークス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Clarks

コレクション

エクストリームコンフォート

黒

革靴