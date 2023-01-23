『スクバ デコ ディズニーイーストボーイ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 27分に出品され03月11日 21時 27分に終了予定です。即決価格は7,160円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イーストボーイ

eastboy

スクールバッグ

ダークブラウン

２ヶ月くらいしか使ってません。

元値15000円程です。

適当に家で保管していたため目立たない汚れ傷ほこり、シワ等ございますので気になる方はご遠慮ください。

畳んで発送いたします。





さくら

ピンク

女神

茶色

みるく

スクバ

デコ

ぬいぐるみ

マスコット

ストラップ

jk

コスプレ

制服



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: イーストボーイ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ スクバ

デコ



ディズニーイーストボーイ