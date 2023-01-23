『HeRIN.CYE Jersey cardigan dress ワンピース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月15日 01時 53分に出品され05月15日 01時 53分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年10月に購入した今季のワンピースです。

1回だけ着用したのですが、似合わず出品させていただきます。

既に完売しているのでお探しの方にお譲りしたいと思います。



1枚で着映えするニットと、布帛のコンビネーションが素敵なロング丈のワンピース。



Aラインのシルエットにフレアーで女性らしさをプラス。

カーディガンとしても使える優れもので、ワードローブに加えたい大人のロングワンピース。

マットなポリエステル糸と、ハリ感のある布帛の組み合わせで、ボリューム感の割に非常に軽さのあるアイテムです。



品番

530HAM73-2591



素材

ニット部分：ポリエステル100%、布帛部分：コットン59％、ナイロン41％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヘリンドットサイ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ HeRIN.CYE

Jersey

cardigan

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