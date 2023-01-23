『【新品未使用】ファミリア トートバッグ 青 大【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 19時 30分に出品され03月31日 19時 30分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ファミリアチェック

トートバッグ青 大サイズです。



使用するつもりだったので

タグは切ってしまったのですが

未使用で、切ったタグもあります。



新品ですが一度袋は開け

中身を確認しておりますので

その点はご了承くださいませ。



お探しの方がいらっしゃいましたら

お譲りします。



多少折り曲げて発送する可能性がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用】ファミリア トートバッグ 青 大