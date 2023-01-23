『ニューバランス MT580GNV【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 07時 12分に出品され04月01日 07時 12分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ニューバランス

MT580GNV

グレー

26.5cm





同梱不可。

一週間前後での発送を予定しておりますので、お急ぎの方は購入しないで下さい。

元箱のまま発送致しますのでご了承頂ける場合のみご検討下さい。

購入希望コメントは必要ありませんので、即購入でお願い致します。

専用、取り置きは致しません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ニューバランス

MT580GNV