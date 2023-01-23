『THE NORTH FACE ショルダーバッグ ホワイト/グレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 08時 10分に出品され04月05日 08時 10分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 友人からプレゼントされたものを使用せずにいたのを見つけました。今でこそ有名ブランドとして名を馳せていますがプレゼントされたのは１０年は昔の話で恥ずかしながら当時の私は全く知らないブランドだなと思っていました。

状態はそれなりに綺麗だと思います。今では見かけないデザインですのである程度価値のあるものとしてとりあえずは出品します。徐々に値段は見直していきます。よろしくお願いします。



【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドアやアクティブライフスタイル向けの高品質な製品で知られています。このショルダーバッグは、その耐久性と機能性で、日常使いにも最適です。



【機能的なデザイン】

2つのメッシュポケットを備え、整理整頓がしやすく、必要なアイテムをすぐに取り出せます。また、調整可能なショルダーストラップにより、快適なフィット感を提供します。



【スタイリッシュな外観】

ホワイトとグレーのシンプルな配色が、どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く活躍します。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: ホワイト/グレー

- 素材: ナイロン

- ポケット数: 2つのメッシュポケット

- ストラップ: 調整可能なショルダーストラップ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ THE

NORTH

FACE

ショルダーバッグ

ホワイト/グレー