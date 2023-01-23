『OLD STUSSY 紺タグ メッセンジャーバッグ レア【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 21時 01分に出品され03月27日 21時 01分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは紺タグ、オールドステューシーのメッセンジャーバッグです。



大切に使っていましたので、古いものですがかなり状態いいと思います。写真ご確認ください！



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