『最終価格★サンローラン モノグラム ミニノリータ ラムスキン ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 04時 10分に出品され04月12日 04時 10分に終了予定です。即決価格は61,200円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます★



サンローランミニノリータになります。

こちらで新品、未使用品を購入し、大切にしていたのですが、私には少し小さく出番がなくずっとクローゼットにて保管しているので出品いたします。



目立つ傷や汚れはなく、大変、美品だと思いますが革が柔らかい為、元々の薄い傷やヨレがある場合がございます。

コンパクトながらお財布や携帯電話など、必要最低限の荷物は入りとても軽く、柔らかいラムスキンの手触りが大変、良く持っているだけでテンションが上がります♫



2024年4月に購入した時は定価¥179000でしたが、今では¥209000と値上がりしており、これからもどんどん値上がりしていくと思いますのでこの状態でこのお値段はお得だと思います^ ^



美品ですが、中古品という事を十分にご理解の上、ノークレーム、ノーリターンでよろしくお願いいたします。



すり替え防止の為、返品も受け付けておりませんのでご理解の程よろしくお願いいたします。



鑑定済みの正規品なのでご安心くださいませ。不安な方はあんしん鑑定をご利用くださいませ。



サイズ 18×13×6 CM

ショルダーストラップ長さ56 CM

素材 ラムスキン

定価 ¥209000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 最終価格★サンローラン モノグラム ミニノリータ ラムスキン ショルダーバッグ