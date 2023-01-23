『Paul Smith ミックスアッププリント半袖シャツ アロハ メンズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 13分に出品され03月29日 02時 13分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品説明

ブラウン系の花柄は"Rizo Floral"、ピンク系の花柄は"Mabel"と名付けられた美しいフローラルパターンが印象的な半袖シャツ。両袖と後ろ身、ヨーク裏に異なる花柄をあしらうことで、リゾート感とリラックス感を演出したミックスアップデザイン。素材はシルキーな風合いを残しラグジュアリーな印象をプラスしました。



定価 26400円



肩幅46

着丈前70後72

身幅 55

袖丈28

＊素人採寸です。誤差はご了承ください。



シャツ種類···ドレスシャツ

カラー··· ·ホワイト レッド ブラック 黄色 オレンジ イエロー グレー 白 黒 赤 ブルー 青

柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄、フラワー、総柄、カモフラ

襟···ボタンダウン

素材···綿(コットン)

シャツ種類···アロハシャツ

袖丈···半袖 オープンカラー(開襟) ボタンダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Paul

Smith

ミックスアッププリント半袖シャツ

アロハ メンズ