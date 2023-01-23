『⛄️極美品⛄️ルイヴィトンモノグラム マルリーバンドリエールショルダーバッグ#600【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 12時 52分に出品され04月28日 12時 52分に終了予定です。即決価格は18,486円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⛄️ご覧頂き有難うございます⛄️

・正規品のみ取り扱っております。

・即購入OKです！

・フォロー割ありますので、お気軽にフォロー＆コメントください^ ^



【⛄️自己紹介⛄️】

2021年会社を辞め埼玉県で開業。

不安に押し潰されそうな時もありましたが、朝のランニングとジムでのトレーニングで、心身を鍛えながら、年齢にも負けず1歩ずつ前に進んで来ました✨

スタッフ全員で商品を管理しておりますので、偽物を売る事はありません。



【⛄️商品のご紹介⛄️】

最近のトレンドを抑えた小さめのショルダーバッグで、ちょこんとしたサイズ感がとても可愛いです♪

スマホ、財布、ハンカチ、ちょっとした化粧品など入れるとこができます！



【⛄️商品詳細⛄️】

・ブランド名：ルイヴィトン

・商品名：マルリーバンドリエール

・型番：M51828

・製造番号: DU1022

・ライン:モノグラム

・カラー：ブラウン

・サイズ：縦12cm 横22cm 厚さ4.5cm

・ポケット：メインポケット×1

・付属品：なし

・購入元：エコリング

※購入先は真贋鑑定、買取を行うストアのため、「正規品」です。

#600



【⛄️状態⛄️】

・ファスナーの動き良好です！

・内側部分僅かにスレございますが、破れ等なく綺麗です！

・ベタつき、嫌な臭いありません！

・少し角擦れございますが、目立ちません！

・ショルダー付け根しっかりしています！

・モノグラム柄クッキリしています！



【⛄️お願い⛄️】

細心の注意を払って出品させて頂いておりますが、あくまで中古品ですので、小さな傷・汚れ・擦れ・経年劣化がある場合がございます。



【⛄️保管⛄️】

・清潔な専用ケースに保管してあります。

・喫煙者はおりません。



【⛄️返金保証⛄️】

・原則的に、すり替え防止の観点から、お客様都合での返品は対応いたしかねますが、万が一、正規品でなかった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。



【⛄️発送について⛄️】

・24時間以内の発送率100%です✨



ご覧頂き、ありがとうございました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ⛄️極美品⛄️ルイヴィトンモノグラム

マルリーバンドリエールショルダーバッグ#600