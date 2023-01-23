『Rabbit様専用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 18時 04分に出品され03月25日 18時 04分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【値下げしました】

カラー···ブラック

カラー···紺色 黒に近いブルー

カラー···ホワイト

カラー···レッド



柄・デザイン···刺繍

素材···本革

フード···フードなし

季節感···秋、冬

ストリート系ファッションで有名なペレペレの本革袖革スタジャン

アメリカサイズのL(日本の2XL相当)

至る所にスタッズ、クリスタルが使用されていてこだわりが詰まった1着です。



状態がいいとはいえあくまでも古着ですので、ご理解のほどよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ペレペレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Rabbit様専用