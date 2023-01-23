『【未使用】ヴァレンティノガラヴァーニ レザー ショルダーバッグ ピンク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 08時 02分に出品され04月25日 08時 02分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️ブランド名：VALENTINO GARAVANI （ヴァレンティノガラヴァーニ）

⭐️商品名：ヴァレンティノガラヴァーニ レザー ショルダーバッグ ピンク

⭐️サイズ：タテ：約16cm

ヨコ： 約12cm

マチ：約4cm

ショルダーの長さ：82cm〜145cm(調節可能)

⭐️仕様：ファスナー式 内ポケット・外ポケットなし

⭐️色：ピンク

⭐️付属品：保存袋・説明書

⭐️ランク：S

⭐️状態

使用感も少なく美品です。これから現役で活躍できるお品です(*´∀｀*)

⭐️シリアル：ICチップ



⭐️購入先

大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。

鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい。 万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。



⭐️ランク説明

N/新品未使用

S/未使用・未使用に近い

SA/未使用に近い

A/使用感の少ない綺麗な中古品

AB/やや使用感があるが綺麗な中古品

B/一般的な使用感のある中古品

BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品



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管理番号：0602584852/A6352F

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古物商 滋賀県公安委員会許可 第60101R050035号 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヴァレンティノガラヴァーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用】ヴァレンティノガラヴァーニ

レザー

ショルダーバッグ

ピンク