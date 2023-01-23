『【超豪華‼BURTON3点セット】バートン スノーボード 155cm 27cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 14時 07分に出品され03月07日 14時 07分に終了予定です。即決価格は21,930円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【超豪華‼フルセット】BURTON バートン PROCESSX プロセスエックス

メンズ スノーボード スノボー 3点セット 155cm 27cm ケース付き



BURTON バートンのボード・ビンディング・ブーツ豪華3点セット！

（総額：約135,000円）



☆初心者から中級者向け！



バートンプロセスの上位互換のプロセスX

反発性が高く、フリーラン、パウダー、パーク、グラトリ等、初心者ビギナーエントリーから中・上級者までオールマイティーに遊べる人気のフリースタイルモデル



ロッカー特有の取り回しやすさを最大限に活かしつつ、足下に設定した

2つのキャンバーを踏み込んだときのエッジングにより、キレのあるターンも実現する。

キャンバーベースのハイブリッド構造と同様に欲張りな構造だが、

よりルーズさに重点を置きながらエッジワークも申し分ないため、あらゆる地形を活かしたフリーライディングでその威力を発揮するだろう。



★ビンディング・ブーツも板に合わせフリーラン・グラトリと相性の良いソフトフレックスのオールラウンドモデルです！



【商品について】



《ボード》

●メーカー：BURTON バートン

●モデル：PROCESSX 2014年

●サイズ：155cm（適応身長170-175cm）

●形状：FLYING V ダブルキャンバー ディレクショナル

●フレックス（硬さ）：ソフト

●定価：約60,000円

●状態：通常使用に伴う表面の傷やカケは多少ありますが、深いものはなくライディングに影響を及ぼす様な欠陥はございません！



《ビンディング・バインディング》

●メーカー：BURTON

●モデル：CUSTOM

●サイズ：M（ブーツサイズ目安25-29cm）

●定価：35000円

●状態：通常使用に伴う、小傷・擦り傷やストラップ内側に亀裂等ございますが、ライディングに影響を及ぼす様な欠陥は無くまだまだ使用頂ける状態です！



《ブーツ》

●メーカー：BURTON

●モデル：MOTO-ASIAN FIT

●サイズ：27.5cm

●タイプ：クイックレース式

クイックレースは引っ張ってロックするだけのなのでブーツの脱着が簡単！

●定価：39,960円

●状態：通常使用に伴う、使用感等はございますが、ライディングに影響を及ぼす様な欠陥はございません！



《BURTONケース付き》 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 155cm-160cm未満 ブランド: バートン