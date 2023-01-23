『【極美品 希少】 オールドコーチ old coach バッグ 9180【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 16時 26分に出品され04月01日 16時 26分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OLD COACH オールドコーチ

トートバッグ ワンショルダーバッグ

ロゴ刻印 ロゴ型押し チャーム付き シルバー金具

グラブタンレザー

型番9180

ビンテージ ヴィンテージ



○material

レザー 革



○size



縦:30

横:30.5

マチ:9.0

持ち手:57.0





○condition



目立った大きな傷汚れはございません。

自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。



必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品

希少】

オールドコーチ

old

coach

バッグ

9180