『シャネル 上品なココマークボタンツイードジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 09分に出品され03月09日 01時 09分に終了予定です。即決価格は69,420円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色はオフホワイト サイズは38 フランス製 百貨店内ショップ購入 母のお気に入り

平置きでバスト約93㎝✖︎丈約67㎝

素材はウール52％ コットン33％ ナイロン15％

裏地シルク100% 総ココマーク入り すそチェーン張り

前ポケット4個

真夏以外のシーズン着用可能、シンプルで合わせやすい一品です。

エレガントにもカジュアルデニムにも。

ヴィンテージシャネルなので、多少使用感あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ シャネル 上品なココマークボタンツイードジャケット